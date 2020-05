Sanofi : Nomme Gilles Schnepp administrateur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a pris acte de la démission d'Emmanuel Babeau et a décidé de coopter Gilles Schnepp en qualité d'administrateur indépendant pour la durée du mandat restant à courir d'Emmanuel Babeau.



Gilles Schnepp a également été nommé en qualité de membre du Comité d'audit.



Gilles Schnepp a débuté sa carrière chez Merrill Lynch en 1983 avant de rejoindre Legrand en 1989, où il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir Directeur Général Délégué en 2001, Directeur Général en 2004 et Président-Directeur Général en 2006. Il est depuis 2018 Président du Conseil d'administration.



Gilles Schnepp est par ailleurs membre du Conseil d'administration de Saint Gobain depuis 2009 et Vice-Président du Conseil de surveillance de PSA depuis 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok