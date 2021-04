Sanofi : Lance une nouvelle stratégie RSE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement d'une nouvelle stratégie RSE. L'engagement de l'entreprise repose sur 4 piliers : l'accès aux médicaments, le soutien aux communautés vulnérables, la préservation de l'environnement et l'inclusion et la diversité de ses collaborateurs.



Dans ce cadre, le laboratoire crée une entité à but non lucratif, Sanofi Global Health, visant à favoriser l'accèsà 30 médicaments essentiels dans 40 des pays parmi les plus pauvres du monde.



Il s'agira également de soutenir les communautés locales en finançant la formation de professionnels de santé ou encore la mise en place et le renforcement de systèmes de santé durables pour les patients atteints de maladies chroniques et qui nécessitent des soins complexes, indique Sanofi.



Sanofi s'engage par ailleurs à développer desmédicaments innovants pour les cancers pédiatriques, avec pour ambitiond'éliminer la mortalité par cancer chez l'enfant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.