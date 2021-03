Sanofi : Investit 600 ME pour la production de vaccins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui un investissement de plus de 600 ME dans la construction d'une nouvelle installation spécialisée dans la production de vaccins, sur son site actuel de Toronto, au Canada.



Cette nouvelle unité augmentera les capacités de production d'antigènes et de remplissage de Sanofi en vue de la production de son vaccin antigrippal quadrivalent FluzoneHigh-Dose, augmentant ainsi sa disponibilité au Canada, aux États-Unis et en Europe, souligne le laboratoire.



'Fluzone High-Dose nous confère un avantage compétitif à long terme et ce nouvel investissement permettra de mieux protéger contre la grippe et ses complications un plus grand nombre de personnes âgées dans le monde. Cette installation constituera un atout essentiel de notre contribution à la lutte contre les futures pandémies', soutient Paul Hudson,directeur général deSanofi.



L'installation devrait être opérationnelle en 2026, après que les étapes de conception, construction, validation et qualification de l'usine et de ses équipements auront été complétées.





