Sanofi : Investit 50 millions d'euros dans Jeito Capital

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui sa décision d'investir 50 millions d'euros dans Jeito Capital, nouvel acteur indépendant de l'investissement dédié aux secteurs des biotechs et des biopharmas.



' Cet investissement permet à Sanofi d'avoir accès à l'excellence en matière d'innovation en santé en France et en Europe, en plus de renforcer sa volonté d'investir dans son portefeuille de développement à moyen et à long terme', a déclaré Paul Hudson, le directeur général de Sanofi.



