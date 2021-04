Sanofi : Hausse de 15% du BNPA des activités trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 1,61 euro au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 5,2% en publié et de 15% à TCC (taux de changes constants), dépassant ainsi le consensus et incluant un paiement de 0,08 euro lié à la fin d'une collaboration au Japon.



La progression du BNPA a aussi été portée par l'efficacité opérationnelle et une croissance des ventes de 2,4% à TCC, soutenue par Dupixent et les vaccins. En publié, le chiffre d'affaires du géant de la santé a toutefois reculé de 4,3% à 8,59 milliards d'euros.



Sanofi anticipe un BNPA des activités 2021 en croissance 'high single digit' (haut de la plage à un chiffre) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur ce BNPA est estimé pour l'heure à environ -4 à -5%.



