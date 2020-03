Sanofi : Émission obligataire pour 1,5 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir placé une émission d'obligations à taux fixe en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, à échéance avril 2025 et avril 2030, portant intérêt aux taux annuels de 1,000% et de 1,500% respectivement.



Les obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note. La transaction permet à Sanofi de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette. Le groupe de santé affectera le produit net à ses besoins généraux.



