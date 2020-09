Sanofi : Échec de Kevzara dans la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'essai de phase III évaluant Kevzara sur des patients hospitalisés pour une forme sévère ou critique de Covid-19 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire, comparativement au placebo et en plus des soins hospitaliers habituels.



Cet essai randomisé a inclus 420 patients et a été mené en dehors des États-Unis, dans des pays tels que le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Russie et l'Espagne, patients répartis en trois groupes placebo, Kevzara 200 mg et Kevzara 400 mg.



Des résultats détaillés seront soumis à une publication scientifique avec comité de lecture dans le courant de l'année. Pour l'heure, ni Sanofi ni Regeneron ne prévoient la conduite d'autres études cliniques sur Kevzara dans le traitement de la Covid-19.



