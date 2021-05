Sanofi : Données prévues pour Libtayo et Sarclisa à l'ASCO

(CercleFinance.com) - Outre les données cliniques précoces relatives à l'amcénestrant, Sanofi annonce que de nouvelles données de recherche qui seront présentées au prochain congrès virtuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 4 au 8 juin.



'Plusieurs analyses de données confortent le rôle de Libtayo (cémiplimab-rwlc) comme traitement de référence du cancer de la peau non-mélanome au stade avancé et dans le cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé', souligne-t-il ainsi.



Le géant de la santé ajoute que 'des données à long terme et de nouvelles analyses concernant Sarclisa (isatuximab-irfc) montrent que ce médicament comble des lacunes importantes dans la prise en charge des patients difficiles à traiter'.



