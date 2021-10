Sanofi : Données positives dans le prurigo nodulaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'essai pivot de phase III cherchant à évaluer Dupixent (dupilumab) chez des adultes porteurs d'un prurigo nodulaire non contrôlé, a atteint son critère d'évaluation primaire et l'ensemble de ses principaux critères secondaires.



Il précise que Dupixent a permis de réduire significativement les démangeaisons à 12 semaines, est qu'une réduction des démangeaisons et des lésions cutanées a été observée chez près de trois fois plus de patients traités par Dupixent à 24 semaines.



'Le retentissement du prurigo nodulaire non contrôlé sur la qualité de vie est l'un des plus importants parmi les maladies les maladies dermatologiques inflammatoires, du fait des démangeaisons intenses et chroniques qu'il provoque', souligne le groupe de santé.



