Sanofi : Données favorables dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Sanofi rapporte des données favorables de deux essais cliniques, VAT02 Cohorte 2 et COVIBOOST VAT013, sur son nouveau candidat-vaccin de rappel nouvelle génération basé sur l'antigène du variant Bêta et faisant appel à l'adjuvant à usage pandémique de GSK.



Le candidat-vaccin ainsi induit un rappel immunitaire chez des adultes primo-vaccinés par un vaccin à ARNm, et une réponse immunitaire plus forte que celle générée par le vaccin de rappel Comirnaty de Pfizer-BioNTech.



Le produit a aussi démontré qu'il a le potentiel de protéger contre les variants préoccupants du virus de la Covid-19, dont les sous-lignées BA.1 et BA.2 du variant Omicron, avec un profil de sécurité et de tolérance favorable.



