Sanofi : Données de phase III positives dans l'hémophilie A

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'étude de phase III consacrée à l'efanesoctocog alpha une fois par semaine dans le traitement de l'hémophilie A a atteint son critère d'évaluation primaire et permis de prévenir les épisodes hémorragiques de manière cliniquement significative.



S'agissant du principal critère d'évaluation secondaire, il s'est montré supérieur à une prophylaxie antérieure par facteur VIII en termes de prévention des saignements, avec une diminution cliniquement et statistiquement significative du taux de saignements annualisé.



L'efanesoctocog alpha a été bien toléré et aucun inhibiteur anti-facteur VIII n'a été détecté chez les participants à l'étude. Ces données formeront la base des soumissions qui seront présentées aux organismes de réglementation partout dans le monde dès cette année.



