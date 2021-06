Sanofi : Dans le vert, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant de l'analyse du jour d'Oddo. Le bureau d'études maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours inchangé de 102 euros.



Le bureau d'analyses met en avant 'un pipeline de plus en plus diversifié et ambitieux en Oncologie', avec notamment 17 candidats médicaments actuellement en clinique dans cette aire thérapeutique, contre 5 en 2017.



'Alors que le groupe français a partiellement manqué le premier wagon d'immunothérapie, il a pris des positions fortes dans les prochaines vagues d'innovation', note Oddo.



