Sanofi : Changements à venir au sein du Conseil

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Conseil d'administration qui s'est réuni ce jour proposera la nomination de deux nouveaux administrateurs -à savoir Christian Brandts et Barbara Lavernos- à l'occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se réunira le 20 avril 2021.



Par ailleurs, la ratification de la nomination par cooptation de Gilles Schnepp et le renouvellement des mandats de Fabienne Lecorvaisier et Melanie Lee seront proposés.



Bernard Charlès, dont le mandat arrive à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée générale, a souhaité ne pas se représenter afin d'éviter des conflits d'intérêts qui pourraient naître du développement du partenariat entre Sanofi et Dassault Systemes qu'il dirige.



Par ailleurs, Laurent Attal, après avoir siégé au Conseil d'administration pendant 9 ans, a décidé de prendre sa retraite et en conséquence de démissionner de son mandat d'administrateur avant ladite assemblée.



