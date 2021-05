Sanofi : Avis favorable pour l'anti-cancéreux Libtayo

(CercleFinance.com) - Les experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) ont recommandé une autorisation de mise sur le marché pour Libtayo, un médicament développé par Sanofi et Regeneron, dans le cadre du traitement de deux types de cancers avancés.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a recommandé l'homologation de cette immunothérapie dans le cancer du poumon non à petites cellules avec une expression du marqueur PD-L1 et du carcinome basocellulaire.



Le Libtayo a déjà été approuvé par les autorités sanitaires européennes pour le traitement du carcinome épidermoïde de la peau.



