Sanofi : AMM pour le vaccin Supemtek dans l'UE

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché (AMM) à Supemtek, un vaccin quadrivalent (quatre souches virales) recombinant contre la grippe, pour la prévention de la grippe chez l'adulte à partir de 18 ans.



Supemtek est le premier et seul vaccin antigrippal recombinant approuvé dans l'UE à ce jour. La technologie recombinante permet une correspondance exacte avec le composant clé des souches de grippe recommandées par l'OMS, évitant ainsi le risque de mutations virales.



Les premiers lancements en Europe sont attendus pour la saison grippale 2022-23 mais il est possible d'intensifier la mise à disposition des doses du vaccin pour la saison 2021-22 dans certains pays. En dehors de l'UE, Supemtek est approuvé aux États-Unis.



