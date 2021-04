Sanofi : Acquisition de Tidal Therapeutics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'acquisition de Tidal Therapeutics, société de biotechnologie non cotée, spécialisée dans le développement préclinique d'agents thérapeutiques qui font appel à une technologie ARNm unique de reprogrammation in vivo des cellules immunitaires.



'Cette nouvelle plateforme technologique va accroître les capacités de recherche de Sanofi dans les domaines de l'immuno-oncologie et des maladies inflammatoires, et présente un fort potentiel d'application à d'autres maladies', explique le géant pharmaceutique.



L'acquisition de Tidal Therapeutics représente un investissement initial par Sanofi de 160 millions de dollars, auquel viendront s'ajouter des paiements par étape pouvant atteindre 310 millions en fonction de la réalisation de différentes phases de développement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.