Sanofi : Accord avec le Canada sur le vaccin du COVID-19

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent la signature d'accords avec le Gouvernement du Canada en vue de la fourniture, dès 2021, de jusqu'à 72 millions de doses de leur vaccin adjuvanté contre la COVID-19.



Les deux entreprises exploitent des sites de fabrication de vaccins au Canada qui contribuent au développement d'un vaccin contre la COVID-19.



Sanofi et GSK ont lancé un essai de phase I/II le 3 septembre dans lequel 440 participants sont en cours de recrutement.



Les deux entreprises prévoient d'obtenir les premiers résultats au début du mois de décembre 2020 et d'être en mesure de lancer un essai pivot de phase III avant la fin de l'année.



