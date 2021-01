Sanofi : 400 postes menacés, appel à la grève des syndicats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - France Inter rapporte ce matin que 400 emplois dédiés à la recherche pharmaceutique vont disparaître chez Sanofi.



'C'est en tout cas notre directeur général lui-même qui nous l'a confirmé ces derniers jours. Et clairement, ce n'est pas acceptable', explique à France Inter Thierry Bodin de la CGT.



La radio publique rappelle que si Sanofi avait annoncé un millier de suppressions d'emploi dans l'Hexagone en juin dernier, la société a dans le même temps relancé ses investissements dans la région lyonnaise, avec un chèque de 610 millions d'euros à l'appui, destiné à refaire de la France ' son pôle d'excellence mondial dans la recherche et la production de vaccins'.



France Inter annonce que la CGT et d'autres organisations syndicales de toutes les branches d'activité de Sanofi appellent à la grève ce mardi.



