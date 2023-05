Sanofi : Le Dupixent de Sanofi en bonne voie pour traiter la bronchite des fumeurs

(BFM Bourse) - Le groupe pharmaceutique a présenté dimanche des résultats positifs dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive à l'occasion d'un congrès international. Fitch a de son côté relevé la note de crédit de Sanofi.

Sanofi est sur le point de réussir là où ses concurrents AstraZeneca et GSK ont échoué dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), surnommée la "bronchite du fumeur".

La BPCO est une maladie respiratoire pouvant engager le pronostic vital, qui détériore les poumons et entraîne une dégradation progressive de la fonction respiratoire. Aux Etats-Unis, 300.000 personnes présentent une BPCO avec signature inflammatoire de type 2.

Et les dernières nouvelles annoncées par Sanofi rapprochent le laboratoire pharmaceutique d'une commercialisation de Dupixent pour traiter cette maladie respiratoire. Sanofi a indiqué avoir présenté ce week-end les résultats positifs de son étude de phase III (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) confirmant l'efficacité de son médicament phare dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, à l'occasion du Congrès de l'American Thoracic Society (ATS), avec une publication simultanée ce lundi dans le New England Journal of Medicine (NEJM).

Les résultats présentés par Sanofi au Congrès de l’ATS et publiés dans le NEJM sont tirés de l’essai BOREAS, qui a atteint son critère d’évaluation primaire et l’ensemble de ses critères d’évaluation secondaires.

Une nouvelle indication en vue pour Dupixent

L'essai de phase III évaluait Dupixent face à un placebo chez les adultes présentant ces caractéristiques de la maladie. Au final, Dupixent a permis d'obtenir une diminution cliniquement et hautement significative, c'est-à-dire de 30%, des exacerbations aiguës modérées ou sévères de la BPCO (détérioration rapide et aiguë des symptômes respiratoires), ainsi que des améliorations significatives de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et des symptômes respiratoires dus à la maladie.

Dupixent a également amélioré significativement la fonction respiratoire aux semaines 12 et 52 et la qualité de vie et les symptômes respiratoires, avec des améliorations numériques observées dès la 4ème semaine de traitement.

Sanofi avait déjà présenté fin mars dernier ces résultats de cette dernière étape des essais cliniques, évaluant ce médicament co-développé avec l'américain Regeneron dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. Avec ces avancées, Sanofi va pouvoir ajouter une corde à l'arc de Dupixent, qui est déjà utilisé dans un ou plusieurs pays dans de nombreuses indications, comme l'asthme, la dermatite atopique ou le prurigo nodulaire.

Sanofi avait indiqué attendre un pic de ventes générées par Dupixent de plus de 13 milliards d'euros en rythme annuel. Une prévision prudente, les objectifs des analystes se situant nettement au-dessus. Selon Richard Vosser, analyste chez JPMorgan cité par Reuters, le consensus du marché pour les ventes de Dupixent en 2027, qui s'établit à 15,7 milliards d'euros, devrait être dépassé de l'ordre d'un à deux milliards d'euros.

Fitch relève la note de crédit de Sanofi

Par ailleurs, Sanofi s'attire les bonnes grâces de Fitch contrairement à Casino, qui avait vu sa note dégradée la semaine dernière. Pour le laboratoire pharmaceutique, l'agence de notation a relevé sa note de crédit long terme de 'A+' à 'AA-', avec une perspective stable.

Ce relèvement de la note de crédit reflète le repositionnement de Sanofi vers des produits pharmaceutiques et des vaccins innovants "qui soutiennent la rentabilité". Les acquisitions réalisées ces trois dernières années, dont celle d'Amunix, vont permettre à Sanofi d'accélérer ce repositionnement stratégique afin de compenser le déclin des ventes des produits liés au diabète et de son portefeuille de médicaments "de médecine de premier recours".

Fitch justifie aussi sa notation par la diversification et les positions de leader de Sanofi sur les marchés pharmaceutiques mondiaux. L'agence de notation apprécie également les "solides" marges générées par Sanofi ainsi que la "grande" flexibilité financière du groupe français.

A la Bourse de Paris, Sanofi ne réagit guère à ces deux actualités. Le titre du géant pharmaceutique français est en baisse de 0,9% dans un marché parisien hésitant.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse