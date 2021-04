Sanofi : Sanofi va aider à la production du vaccin Moderna aux USA

PARIS (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi annonce lundi dans un communiqué qu'il va participer à la fabrication de jusqu'à 200 millions de doses du vaccins anti-COVID-19 de la biotech américaine Moderna aux Etats-Unis à partir de septembre prochain.

"À partir de septembre 2021, Sanofi mettra les infrastructures de son site de Ridgefield (New Jersey) et son savoir-faire établi en matière de fabrication de vaccins au service de Moderna, pour les opérations de remplissage et finition de jusqu'à 200 millions de doses de son vaccin COVID-19", peut-on lire dans ce communiqué.

Sanofi a déjà conclu des accords pour participer à la production de vaccins de la biotech allemande BioNTech et du laboratoire américain Johnson & Johnson.

Le groupe français dit continuer "d'accorder toute la priorité au développement de ses deux candidats-vaccins", dont l'un, développé en collaboration avec le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK), pourrait être disponible au quatrième trimestre 2021, "sous réserve de résultats de phase III concluants et de la délivrance des autorisations réglementaires".

