Samse : Le chiffre d'affaires gagne 11,7% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de Samse affiche 'une dynamique très positive' avec une progression de 11,7% par rapport à la même période en 2019 (+10,7% à périmètre comparable), à 412,6 ME, fait savoir le groupe.



'L'activité Négoce est en augmentation de 6,4% tandis que le Bricolage montre une très bonne performance commerciale avec une hausse de 31,5% (+26,8% à périmètre comparable)', rapporte la société.



Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 1 512 ME soit une progression de 0,8% par rapport à 2019, ou -0,1% à périmètre comparable.



Le chiffre d'affaires consolidé annuel de l'activité Négoce s'établit à 1 161 ME, en retrait de 2,1% quand l'activité Bricolage est en nette progression en 2020 (+11,9%) avec un chiffre d'affaires de 351 ME.



'L'exercice 2020 se termine avec un bon niveau d'activité. Néanmoins, compte tenu des incertitudes pesant sur le contexte économique actuel, le Groupe reste prudent pour ses prévisions relatives à l'année 2021', note Samse.



