Samse : Hausse du chiffre d'affaires de 8% en 2022

(CercleFinance.com) - Samse publie un chiffre d'affaires de 1911 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8% par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant progresse de 2,4%, à 125,4 ME, tandis que le résultat net - part attribuable aux actionnaires de Samse - ressort à 94,9 ME (+1,5%).



Malgré les incertitudes liées au contexte économique et géopolitique actuel, le Groupe indique rester confiant pour l'année 2023, compte-tenu de ses capacités de réactivité et d'adaptation.



Par ailleurs, il intensifie sa stratégie de diversification fin janvier 2023 avec une prise de participation (réalisée par l'intermédiaire de sa filiale Henry Timber) à hauteur de 45% dans le Groupe Provvedi, spécialisé dans l'exploitation forestière, la scierie et la deuxième transformation du bois.





