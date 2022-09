Samse : Hausse de 15% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Samse publie au titre des six premiers mois de 2022, un résultat net en croissance de 15,5% à 53,9 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,2 point à près de 7%, pour un chiffre d'affaires en progression de 7,3% à près du milliard d'euros.



Il mentionne 'des dépenses d'énergie (carburant, électricité, gaz...) qui augmentent très fortement, et des charges de personnel et des charges externes qui progressent sensiblement mais de manière proportionnée avec l'évolution de l'activité'.



Dans un contexte économique instable et dont la visibilité demeure faible, le distributeur de matériaux de construction 'affiche une structure financière solide et reste dynamique et réactif face aux évolutions du marché'.



