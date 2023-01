Samse : Évolution de sa gouvernance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé, à compter du 1er janvier 2023, de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.



Olivier Malfait était Président Directeur Général de Samse depuis 2020, et précédemment Président du Directoire depuis janvier 2007.



Le Conseil a décidé du maintien d'Olivier Malfait dans sa fonction de Président du Conseil d'Administration et de la nomination de Laurent Chameroy en qualité de Directeur Général.



Le Directeur Général, pour mener à bien sa nouvelle mission, sera assisté de trois Directeurs Généraux Délégués: Arnaud Beriot et Yannick Lopez pour des missions d'animation et de supervision de l'ensemble des sociétés du Groupe et François Beriot, plus spécifiquement en charge de l'enseigne Samse.



