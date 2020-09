SAINT GOBAIN : Fort effet de résilience depuis mars

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action SAINT GOBAIN, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le seconde moitié du mois de mars, la résilience de l'action SAINT GOBAIN a été largement plus importante que celle du secteur de la construction, et du marché parisien dans son ensemble. En particulier, l'extension haussière au tournant du mois de juin s'est traduite par une franchissement net de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance qui s'est rapidement, dès le début du mois d'août, infléchie franchement à la hausse. A court terme, et depuis le 04 août, la moyenne mobile courte à 20 jours (en bleu foncé) constitue un niveau dynamique de soutien graphique. La consolidation au mois d'août, en range, s'est construite intégralement au-dessus du corps de la bougie du 03 août (long blanc en configuration d'englobante haussière).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SAINT GOBAIN à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SAINT GOBAIN au cours de 36.280 € avec un objectif à 42.690 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 33.49 €.

Le conseil SAINT GOBAIN Positif 36.280 € Objectif : 42.690 € Potentiel : +17.67 % Stop : 33.490 € Résistance(s) : 39.570 / 42.700 / 45.000 Support(s) : 35.000 / 33.060 / 30.960

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime