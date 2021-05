Saint gobain : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Saint-Gobain, qu'il rehausse de 49,5 à 60 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre du géant des matériaux de construction.



Dans une note de recherche, le broker reconnaît que le plus dur peut sembler être fait au vu de la solide dynamique de croissance affichée par le groupe au premier trimestre.



UBS estime néanmoins que Saint-Gobain dispose encore de bonnes nouvelles sous le coude et que sa marge pourrait dépasser le seuil des 9% cette année, contre un objectif aujourd'hui établi à plus de 8,7%.



Le courtier justifie son optimisme par la vigueur des marchés de la rénovation en Europe et de la construction neuve aux Etats-Unis, sans oublier le dynamisme des pays émergents.



Avec un PER de 11x à 12x, la valorisation du titre s'avère par ailleurs 'relativement faible', fait valoir UBS, qui précise que son objectif de cours laisse apparaître un potentiel de progression de 17% par rapport aux niveaux actuels.



