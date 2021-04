Saint gobain : Projet d'investissement en Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la construction d'une deuxième ligne de production de plaques de plâtre dans son usine de Turda, dans le nord de la Roumanie, projet représentant un investissement de 45 millions d'euros.



Cette ligne, qui sera opérationnelle en avril 2023, vise à satisfaire des besoins locaux en très forte croissance dans l'ensemble des pays d'Europe centrale et de l'Est et à consolider la position de leader de Saint-Gobain sur ces marchés de la construction légère.



Le groupe emploie plus de 1800 personnes en Roumanie et dispose d'une offre de solutions et systèmes, servie à partir de 22 lignes de production de plâtre, laine minérale, mortiers, vitrage bâtiment et automobile, et abrasifs réparties sur 12 sites.



