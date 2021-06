Saint gobain : Présente les lauréats de son concours étudiant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé aujourd'hui avoir remis les prix de la 16e édition de son concours étudiant international ' Multi Confort ', une compétition qui s'adresse principalement aux étudiants en architecture, en ingénierie et en design.



L'objectif est de valoriser l'expertise des étudiants autour d'un projet basé sur les besoins réels d'un quartier ou d'une ville, en se fondant sur l'approche de la construction durable de Saint-Gobain.



Cette année, l'enjeu était de convertir la zone post-industrielle de l'entreprise Coignet à Saint-Denis en une zone de vie, d'apprentissage et de loisirs au coeur d'un grand espace vert.



Le premier prix a été attribué à l'équipe de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP Bordeaux) en collaboration avec l'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics d'Anglet (ISA BTP Anglet).



L'Ecole Technique Supérieure de Vallès (ETSAV - UP) a remporté le

deuxième prix tandis que l'équipe de l'Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM) complète le podium.



Un prix spécial a aussi été décerné à l'équipe sud-africaine de l'Université de Cape Town (UCT).





