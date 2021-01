Saint gobain : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours relevé de 45 à 51 euros, au lendemain de l'annonce d'un 'résultat opérationnel du second semestre préliminaire largement supérieur à celui du consensus'.



'Au-delà d'une valorisation toujours attractive, nous pensons que le titre sera tiré par la révision à la hausse de la séquence bénéficiaire, des nouvelles cessions et les décisions à venir concernant l'évolution de la gouvernance', juge l'analyste.



Le bureau d'études se dit en outre très positif sur la base de sa valorisation des émissions évitées par les produits du groupe de matériaux de construction, qui représenteraient selon lui huit euros par titre Saint-Gobain.



