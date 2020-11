Saint gobain : Oddo relève sa cible, espoir de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours relevé de 41 à 45 euros, jugeant 'qu'après la sortie de Lapeyre comme preuve du changement, le versement d'un dividende exceptionnel pourrait constituer une étape supplémentaire'.



Le bureau d'études rapporte que dans une note interne, les syndicats du groupe évoquent cette possibilité, décision qui 'serait motivée par la visibilité désormais plus propice et surtout par le bon mois de novembre'.



'Au-delà du plan de relance / EGD, nous sommes très positifs sur la base de notre valorisation des émissions évitées par les produits du groupe', note par ailleurs l'analyste, estimant qu'elles représenteraient huit euros par titre Saint-Gobain.



