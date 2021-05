Saint gobain : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé hier soir la signature d'un accord pour acquérir la société Chryso, un leader mondial de la chimie de la construction. Le prix ressort à 1 020 ME pour un montant de synergies évalué à 15 M$ sur 3 ans.



' Notre business plan de l'acquisition par Saint-Gobain de Chrysto montre un ROCE de proche de 8% en 2022 sur la base d'hypothèses relativement prudentes. Selon nos calculs, le ROCE de l'opération à deux ans (2022) ressortirait à 7.8% ' indique Oddo.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 60 E.



' Seul élément négatif à retenir (s'il fallait en trouver un), la taille modeste de Chryso à l'échelle de Saint-Gobain ' rajoute l'analyste.



