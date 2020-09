Saint gobain : Oddo maintient sa recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation d'achat sur le titre Saint-Gobain, ciblant un objectif de cours de 41 euros.



Le broker s'appuie notamment sur une interview de la ministre du logement accordée au JDD, expliquant qu'en 2021 et 2022, 2 milliards d'euros seront alloués aux logements du parc privé et 500 millions aux logements sociaux, dans le cadre du plan de relance rénovation.



Le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro seront par ailleurs prolongés jusqu'à fin 2021 avant un nouveau dispositif en 2022.



