Saint gobain : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours inchangé, à 73 euros.



L'analyste rapporte que pour sa première journée en tant que directeur général, Benoît Bazin a ' sans doute surpris ' par un discours ' sans filtre, direct, pragmatique, dynamique et ambitieux '.



' Nous retenons avant tout une volonté forte et assumée de remettre actionnaires et cours de bourse au centre du jeu ', note le broker, qui indique que le fil conducteur de la stratégie de Saint-Gobain sera celui ' d'une croissance rentable et attractive '.



Le bureau d'analyses souligne aussi la volonté affichée du groupe de ' ne pas sur-promettre pour mieux surprendre positivement '.



Dans ce contexte, Oddo affine ses estimations et table sur un EBIT de 2265 ME au titre du premier semestre (vs 2219 ME début juin). Le reste des estimations 2021 est inchangé.





