Saint gobain : Oddo confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le processus de vente de Lapeyre initié en septembre dernier serait dans sa dernière ligne droite selon le Figaro.



Saint-Gobain aurait retenu deux candidats, deux fonds d'investissement spécialisés dans le retournement d'entreprises : le français Equinox Industries, et le fonds allemand Mutares rapporte Oddo dans son analyse du jour.



Les négociations exclusives sont attendues cet été pour une finalisation de l'opération à l'automne.



' Saint-Gobain serait prêt à financer le repreneur. Autrement dit, le groupe va débourser 300/ 400 ME pour se débarrasser de cet actif... ' indique Oddo.



' Saint-Gobain nous semble bien armé pour faire face à cette situation difficile, fort d'une trésorerie de 5 MdE sans compter des lignes de crédit de 4 MdE ' rajoute Oddo. Le bureau d'analyses confirme son conseil d'achat avec un objectif de 42 E.



