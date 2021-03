Saint gobain : Nouveau CEO, Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a désigné son nouveau CEO: Benoît Bazin prendra les rênes du groupe à compter du 1er juillet 2021 et organisera un CMD (journée des investisseurs) le 6 octobre. Pierre André de Chalendar restera toutefois au poste de 'chairman' (président), rapporte Oddo.



Après s'être entretenu par téléphone avec Saint-Gobain, le bureau d'analyses souligne que 'les cessions vont se poursuivre', le management souhaitant continuer à se séparer de certains actifs devenus 'non-core' et trouver une solution de long terme pour la division Canalisation.



Oddo souligne également que Saint-Gobain devrait conserver 570 ME sur les 690 ME d'économies réalisées en 2020. Le bureau d'analyses relève ainsi ses estimations de marge 2021 sur la plupart des zones géographiques 'pour mieux intégrer la guidance et l'optimisme du management'.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 53 euros, contre 51 euros précédemment.



