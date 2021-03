Saint gobain : Nomination de Christian Bouigeon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Christian Bouigeon au poste de Directeur Général ISOVER et Placo, France, à compter du 1er mai 2021.



Christian Bouigeon a rejoint le Groupe Saint-Gobain en 1996 dans les activités de Recherche et Développement, puis il a occupé différentes fonctions au sein de l'activité Vitrage du Groupe.



Il a ensuite été nommé, en 2006, Directeur Général d'Euroveder Pologne, une filiale spécialisée dans la fabrication de verre pour les appareils électroménagers, avant de prendre la tête de la Business Unit Euroveder mondiale début 2011.



Il a géré Saint-Gobain Sekurit Transport Pologne de 2008 à 2013. Il est ensuite nommé Directeur Général de la B.U. Sekurit Transport (vitrages pour l'aéronautique, train, camion, bus...).



En novembre 2016, il rejoint Saint-Gobain Pont-à-Mousson comme Directeur Général Adjoint en charge de la France. Il est depuis le 1er février 2019 le Directeur Général de l'activité Canalisation en Europe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.