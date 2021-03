Saint gobain : Nomination d'une directrice du digital

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce l'arrivée d'Ursula Soritsch-Renier à compter de ce 16 mars, en tant que directrice du digital et des systèmes d'information. Rattachée à Benoit Bazin, directeur général délégué, elle rejoindra le comité exécutif à partir du 1er juillet.



Originaire d'Autriche, Ursula Soritsch-Renier a acquis une expérience internationale auprès de plusieurs entreprises mondiales. Elle a été le plus récemment directrice des systèmes d'information et du digital de l'équipementier télécoms Nokia entre 2018 et 2020.



