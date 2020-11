Saint gobain : Négociations exclusives pour Lapeyre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce être entré ce jour en négociations exclusives avec Mutares, société cotée à la bourse de Francfort, en vue de la cession de Lapeyre, sa filiale spécialisée dans l'aménagement de la maison en France.



' Cette étape importante engage une période de consultations et d'approbations qui devrait aboutir à une transaction finalisée au premier trimestre 2021 ' indique le groupe.



' Saint-Gobain dotera par ailleurs Lapeyre d'environ 245 millions d'euros lui permettant de disposer d'une trésorerie robuste et d'une situation financière saine pour financer tant son exploitation que les investissements et mesures nécessaires à la poursuite de la modernisation de l'enseigne et des usines, et le retour à la rentabilité ' rajoute le groupe.



