Saint gobain : Le digital en soutien des ressources humaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain lance dans une nouvelle expérience digitale afin de favoriser la mobilité interne et le recrutement, annonce la société.



'La mobilité interne pour les collaborateurs sera facilitée via la plateforme Moov!, et le site de recrutement Join Us améliorera l'expérience des candidats externes', précise l'entreprise.



Ces deux sites sont déployés dans un premier temps en France et au Royaume-Uni, avant élargissement aux autres pays du groupe courant 2021.



Meilleure visibilité des opportunités de carrière, candidatures en quelques clics, simplification de l'outil de gestion des candidats... Saint-Gobain souhaite proposer une expérience digitale plus moderne à ses collaborateurs et aux candidats externes.



En 2020, Saint-Gobain a recruté plus de 22 000 personnes dans le monde et a prévu de rester sur ce même volume de recrutement cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.