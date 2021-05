Saint gobain : Investissement de 25 ME en Norvège

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce un investissement d'environ 25 ME dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, permettant d'accroître ses capacités de production d'environ 40% et de faire de son usine le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde.



L'investissement consiste notamment en un projet innovant d'électrification du procédé de production utilisant aujourd'hui du gaz naturel.



Dans ce cadre, le Groupe bénéficie d'une subvention de l'agence gouvernementale norvégienne Enova.



Les nouvelles installations seront opérationnelles début 2023 et devraient permettre d'éviter le rejet de plus de 20 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année, tout en réduisant les consommations d'énergie du site.



Saint-Gobain précise qu'à terme, ce projet d'usine zéro carbone pourrait être étendu à d'autres de ses sites.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.