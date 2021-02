Saint gobain : Gagne +3% après ses résultats 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% après l'annonce hier soir de ses résultats. Oddo estime que le résultat opérationnel 2020 est en ligne avec le consensus à 2 855 ME soit -12,3% à pcc et +22,4% au 2ème semestre.



L'analyste souligne que le cash-flow s'élève à 3 044 ME en progression de 64% et l'endettement recule à 7,2 MdE contre 10,5 MdE en 2019 et un consensus de 6,95 MdE).



' Saint-Gobain a nommé Benoit Bazin avec une année d'avance tout en annonçant la séparation des rôles de CEO et de Chairman (Pierre André de Chalendar garde le rôle de chairman) ' indique Oddo.



' En 2021, le groupe vise une forte progression du ROP à pcc (Oddo BHF à 11%e) et une MOP de plus de 100 pb (contre 100 pb précédemment) par rapport aux 7.7% de 2018 (Oddo BHF à 8.2%) ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de 51 E.



' Nous continuons de penser que le titre sera tiré par la révision à la hausse de la séquence bénéficiaire, des nouvelles cessions (Pont à Mousson et surtout de la Distribution UK une nouvelle fois dépréciée) ainsi que de la nomination de Benoît Bazin ' explique Oddo.



