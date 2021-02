Saint gobain : Finalise les ventes de Sanigrif et Saniplast

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé en Espagne la vente de Sanigrif, son activité de distribution de produits de

plomberie, sanitaire et chauffage, ainsi que la vente de Saniplast, son activité de distribution de matériaux pour travaux de génie civil.



Sanigrif comprend 12 magasins, 120 employés et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 ME, tandis que Saniplast comprend 20 magasins, 100 employés et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 ME, précise Saint-Gobain.



Courant 2020, le Groupe avait par ailleurs cédé son activité de distribution en Italie, qui réalisait un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 ME



Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.



