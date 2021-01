Saint gobain : Entre en négociations exclusives avec BME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce être entré en négociations exclusives avec BME (Building Materials Europe), en vue de la cession de Saint-Gobain Building Distribution the Netherlands (SGBD NL).



SGBD NL a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 522 millions d'euros pour un EBITDA ajusté de 11 millions d'euros. La société SGBD NL opère sous les marques Raab Karcher, Tegelgroep Nederland, Galvano et Van Keulen. Elle détient 38 magasins et emploie plus de 1 000 personnes.



L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021 et se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 150 millions d'euros, annonce Saint-Gobain.



Cette cession s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du groupe, poursuit Saint-Gobain.



