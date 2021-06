Saint gobain : Dividende mis en paiement le 9 juin

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique que son assemblée générale, réunie jeudi, a approuvé la distribution d'un dividende de 1,33 euro par action, avec versement intégral en espèces. Le dividende sera détaché de l'action le 7 juin et sera mis en paiement à compter du 9 juin.



Le groupe ajoute que Philippe Varin n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat d'administrateur, compte tenu de la limite d'âge qu'il aurait atteinte en cours de mandat si ce dernier avait été renouvelé, et quitte donc le conseil d'administration.



