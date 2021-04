Saint gobain : 'croissance record' de 14,3% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce 'une croissance interne record' avec un chiffre d'affaires en progression de 14,3% au titre du premier trimestre 2021, par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette accélération témoigne de la bonne dynamique de l'ensemble des segments, 'tout particulièrement la rénovation en Europe, la construction en Amériques et en Asie-Pacifique', précise Saint-Gobain.



Pour 2021, le Groupe vise une forte progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec une progression de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport aux 7,7% de 2018 (dans l'hypothèse d'un retour aux volumes de 2018).



Le groupe se dit d'ailleurs 'idéalement placé pour bénéficier des plans de relance en faveur de la transition énergétique partout dans le monde', grâce à sa sa forte exposition au marché de la rénovation.



