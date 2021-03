Saint gobain : Appel pour la rénovation énergétique

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain lance un appel à solutions innovantes pour la rénovation énergétique des bâtiments, a fait savoir aujourd'hui l'entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux.



Ouvert jusqu'à mai 2021 et s'adressant aux start-ups, PME et PMI susceptibles de proposer des solutions originales pour le marché français de la rénovation énergétique, cet appel permettra aux solutions lauréates de réaliser des expérimentations sur le terrain, avant un possible déploiement et une massification des solutions retenues.



