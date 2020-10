Saint gobain : Annonce ses mesures pour la reprise économique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que le gouvernement français a lancé un plan de relance s'appuyant notamment sur la rénovation, Saint-Gobain annonce aujourd'hui plusieurs mesures visant ' à participer à la reprise économique du pays et à la lutte contre le changement climatique '.



Le groupe annonce ainsi le déploiement d'un vaste programme de formation destiné aux artisans de son réseau, avec l'objectif affiché d'en former 10 000 d'ici 2022 - contre 2000 par an actuellement.



Par ailleurs, le groupe souhaite sensibiliser le grand public aux enjeux de la rénovation, un sujet considéré à tort comme complexe, estime-t-il.



Mise en place d'un service de diagnostic des espaces intérieurs, développement de solutions bio-sourcées, promotion de l'innovation, mobilisation des salariés français... les projets du groupe ne manquent pas.



' La rénovation énergétique des bâtiments est à la fois un puissant moteur de reprise économique, un instrument central de la transition écologique et un moyen de lutte contre l'exclusion énergétique ', rappelle Saint-Gobain.





