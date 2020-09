Saint gobain : Acquisition de Strikolith aux Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce l'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation, les termes financiers de la transaction n'étant pas précisés.



En 2019, Strikolith a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros. Elle emploie environ 50 personnes sur un site de production aux Pays-Bas. Son acquisition renforce ainsi la position de Saint-Gobain sur le marché de la rénovation énergétique en Europe.



'La complémentarité de Strikolith avec les activités actuelles de Saint-Gobain permet en particulier d'étoffer son offre dans les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) et dans la chimie de la construction aux Pays-Bas', explique-t-il.



