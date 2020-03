Saint gobain : A cédé une activité en Allemagne

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir cédé une partie de son activité de transformation de verre Glassolutions en Allemagne à DIK Deutsche Industriekapital GmbH, une société d'investissement basée à Berlin.



Cette cession concerne sept sites : Brême, Flensbourg, Fribourg, Kiel, Murr, Potsdam et Rostock. Ces sites ont réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2019.



' Cette opération s'inscrit dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de SaintGobain dans le cadre de sa nouvelle organisation visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe ' indique la direction.



