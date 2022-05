Safe orthopaedics : Les déploiement s'accélèrent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien jeudi matin suite à l'annonce de l'installation d'un second modèle de SORA, son assistant virtuel pour les chirurgiens.



Le spécialiste des pathologies de la colonne vertébrale et de la chirurgie orthopédique indique que cette deuxième unité a été déployée à la clinique Saint-Charles (Lyon).



L'entreprise dit désormais prévoir une troisième installation au sein d'un centre hospitalier universitaire français au cours des prochaines semaines.



L'idée, explique Safe, est de finaliser l'évaluation française du dispositif et prouver la valeur de la machine dans des centres de taille et d'organisation différente.



La société compte par ailleurs accélérer le programme SORA dès le deuxième trimestre 2022, visant un déploiement plus rapide en France, des évaluations en Allemagne et aux USA dans des centres déjà identifiés ainsi que de nouvelles fonctionnalités.



Vers 11h00, le titre grimpait de 7% dans un marché parisien qui accusait au même moment un repli de 2,4%.



